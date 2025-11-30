Haberler

Pınarhisar Kaymakamı Özderin, Köy Ziyaretleri ve Denetimlerde Bulundu

Pınarhisar Kaymakamı Özderin, Köy Ziyaretleri ve Denetimlerde Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kurudere ve Hacıfakılı köylerini ziyaret ederek su deposunu inceledi ve vatandaşlarla buluştu. Ayrıca, Pınarhisar'da düzenlenen gıda denetimlerinde marketlerde fiyat ve stok kontrolleri yapıldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kurudere ve Hacıfakılı köylerini ziyaret etti.

Özderin, KÖYDES yatırım programı kapsamında yapımı tamamlanan Kurudere köyü içme suyu deposunda incelemede bulundu.

Köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Özderin, talepleri dinledi.

Özderin, daha sonra Hacıfakılı köyünde devam eden trapez kanalı çalışmalarını inceledi.

Marketlerde fiyat ve stok denetimi

Pınarhisar'da zabıta ekipleri marketlerde fiyat ve stok denetimi gerçekleştirdi.

Pınarhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde marketlerdeki ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihlerini inceledi.

Ekipler, gıda ve temel tüketim ürünleri başta olmak üzere çok sayıda üründe etiket kontrolü yaptı.

Etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürün stoklarını da kontrol etti.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

"Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği yapıldı

Pınarhisar'ın Hacıfakılı köyünde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Köy camisinde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'ın namazı kıldırmasının ardından dua edilerek tesbihat yapıldı.

Programa Kaymakam Enver Özderin de katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.