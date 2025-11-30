Pınarhisar Kaymakamı Özderin, Köy Ziyaretleri ve Denetimlerde Bulundu

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kurudere ve Hacıfakılı köylerini ziyaret etti.

Özderin, KÖYDES yatırım programı kapsamında yapımı tamamlanan Kurudere köyü içme suyu deposunda incelemede bulundu.

Köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Özderin, talepleri dinledi.

Özderin, daha sonra Hacıfakılı köyünde devam eden trapez kanalı çalışmalarını inceledi.

Marketlerde fiyat ve stok denetimi

Pınarhisar'da zabıta ekipleri marketlerde fiyat ve stok denetimi gerçekleştirdi.

Pınarhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde marketlerdeki ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihlerini inceledi.

Ekipler, gıda ve temel tüketim ürünleri başta olmak üzere çok sayıda üründe etiket kontrolü yaptı.

Etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürün stoklarını da kontrol etti.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

"Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği yapıldı

Pınarhisar'ın Hacıfakılı köyünde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Köy camisinde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'ın namazı kıldırmasının ardından dua edilerek tesbihat yapıldı.

Programa Kaymakam Enver Özderin de katıldı.