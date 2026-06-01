Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, Evciler köyünde yaşamını sürdüren Kıbrıs gazisi Mehmet Sevim ve ailesini evinde ziyarette bulundu.

Ziyarette gazi Sevim ve ailesiyle sohbet eden Özderin, ailenin isteklerini dinledi.

Özderin daha sonra Evciler Kültür Evini gezdi.

Tosbağa Deresi temizlendi

Lüleburgaz'da dere yatağında çalışması yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, Tosbağa Deresi'nde su akışına engel teşkil eden atıklar ile biriken toprak ve otları temizliyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, Tosbağa Deresi'nin temizlendiğini belirtti.

Otlar nedeniyle risk oluştuğunu aktaran Gerenli, olumsuzlukların yaşanmaması için ekiplerin özenle çalıştığını kaydetti.