Haberler

Pınarhisar Kaymakamı Kitap Okuma Etkinliğine Katıldı

Pınarhisar Kaymakamı Kitap Okuma Etkinliğine Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, 'Bir Kitap Bir Dünya Projesi' kapsamında 19 Evlet İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle kitap okudu. Ayrıca Vize'de engelli vatandaşlara trafik güvenliği eğitimi verildi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, kitap okuma etkinliğine katıldı.

Pınarhisar Kaymakamlığı himayesinde yürütülen Bir Kitap Bir Dünya Projesi kapsamında Kaymakam Özderin, 19 Evlet İlkokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Özderin, daha sonra öğrencilerle birlikte yaklaşık 40 dakika kitap okudu.

Engellilere "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" eğitimi verildi

Vize'de engelli vatandaşlara "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" eğitimi düzenlendi.

Vize Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Amirliği trafik büro ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında özel bir engelli bakım merkezinde gerçekleştirilen eğitimde, trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Ekipler, trafikte yayaların uyması gereken kuralları anlattı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.