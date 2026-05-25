Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kaynarca beldesindeki gazileri evlerinde ziyaret ederek sohbet etti ve Kurban Bayramı'nı kutladı. Ayrıca Kırklareli'nde kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, gazileri ziyaret etti.

Özderin, Kaynarca beldesindeki gazi Hüseyin Cavit Çürük, Salih Türk ve Ali Aksu'yu evinde ziyarette bulundu.

Gazilerle bir süre sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

Özderin, gazi ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın huzurlu ve sağlıklı geçmesi temennisinde bulundu.

Kahverengi kokarca ile mücadele çalışması sürüyor

Kırklareli'nde tarımsal alanlarda kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Demirköy ilçesinde Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen samuray arıcıkları, zararlının yoğun görüldüğü alanlara bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kahverengi kokarca ile etkin ve çevre dostu bir mücadele yürüttüklerini söyledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
