Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, ilçede yaşamını sürdüren Çiçek ve Sulhattin Baran ile Perihan ve Hayrettin Yıldırım ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

Gıda işletmeleri denetlendi

Pınarhisar'da gıda işletmeleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bakkal, market, fırın, pastane ve satış yerlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Pehlivanköy ilçesinin Kumköy, Akarca ve Yeşilova köyleri, Ergene, Kurtuluş, Kazımdirik mahalleleri ile Lüleburgaz ilçesinin Durak Mahallesi'ne 26 Ocak Pazartesi bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Durak Mahallesi'nde 09.00-15.00, diğer köy ve mahallelerde ise 10.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.