Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, beraberindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska ile Kaynarca beldesindeki Ayşe Ulaş ve ailesini evinde ziyaret etti.

Aile bireyleriyle sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

Öğrenci servisleri denetlendi

Vize ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında öğrenci servislerini denetledi.

Denetimlerde araçların öğrenci taşıma izin ve belgeleri ile öğrencilerin güvenliği için araçlarda alınan önlemler kontrol edildi.

Ekipler, sürücülere trafik kuralları ve uyarıların yer aldığı broşür verdi.