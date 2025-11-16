Pınarhisar Kaymakamı Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Özderin, 2025 Aile Yılı kapsamında Cevizköy'de Kadriye Kesebir ile Zade Köse'yi evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde aile bireyleriyle sohbet eden Özderin, ailelerin isteklerini dinledi.

Vatandaşların yanlarında olmaya devam ettiklerini ifade eden Özderin, her fırsatta aileleri ziyaret ettiğini kaydetti.

"Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği yapıldı

Pınarhisar'da "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Hundi Hatun Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif okundu.

İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'ın namazı kıldırmasının ardından dua edilerek tesbihat yapıldı.

İlçe vaizi Muhammed Hanefi Aktaş namaz sonrası sohbet gerçekleştirdi.

Programa Kaymakam Enver Özderin de katılırken, program sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi.