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Kırklareli'nden kısa kısa

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Pınarhisar Belediyesi, çevre yolu ile mezbaha yolu bağlantısında yeni yol açma çalışmalarına devam ediyor. Başkan İhsan Talay, altyapı ve asfalt çalışmalarının ardından modern bir ulaşım aksı kazandırılacağını belirtti. Ayrıca Kırklareli'nde 2 belde ve 3 köyde 12 Temmuz Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre yolu ile mezbaha yolu bağlantısında yeni yol açma çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay çalışmaları takip ederek, ekiplerden bilgi aldı.

Talay, konuşmasında, Pınarhisar'ın her geçen gün gelişip büyüdüğünü belirtti.

Ulaşım ağını da genişletme ihtiyacının ortaya çıktığını ifade eden Talay, "Altyapı sürecinin ardından asfalt serim çalışmalarımızı gerçekleştirerek ilçemize konforlu ve güçlü bir ulaşım aksı kazandıracağız. Çalışmalarımızın devamında bölgede aydınlatma düzenlemelerini de hayata geçirerek vatandaşlarımızın daha güvenli ve rahat bir şekilde kullanabileceği modern bir yol güzergahını Pınarhisar'ımıza kazandıracağız." diye konuştu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 belde ve 3 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Kocahıdır ve Dokuzhöyük köyleri, Lüleburgaz ilçesinin Evrensekiz, Büyükkarıştıran beldeleri ile Akçaköy'e 12 Temmuz Pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Evrensekiz ve Büyükkarıştıran beldeleri ile Akçaköy'de 14.30-17.00, Dokuzhöyük köyünde 09.00-17.00, Kocahıdır köyünde ise 04.00-09.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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