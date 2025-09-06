Pınarhisar'da Yeni Eğitim Dönemi Hazırlıkları ve Bilgisayar Kursu

Pınarhisar'da yeni eğitim öğretim dönemi hazırlık toplantısı yapıldı.

Kaymakam Enver Özderin başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan hazırlık çalışmaları hakkında brifing verdi.

Yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmaları anlatan Doğan, planlanan projeler değerlendirildi.

Özderin, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyip, başarıyla dolu bir yıl diledi.

Kaymakam Ünlü, ayçiçeği hasadını inceledi

Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, ayçiçeği hasadını incelemede bulundu.

Ünlü, Beyci köyünde devam eden hasat çalışmalarını takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Tarımsal üretimin önemli olduğunu ifade eden Ünlü, tarım ve hayvancılığı desteklediklerini belirtti.

Bilgisayar işletmenliği kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce bilgisayar işletmenliği kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kursun 8 Eylül'de başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde alındığı belirtildi.