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Pınarhisar'da umre kafilesi Kurtuluş Camisi'nde uğurlandı, KLÜ yönetimi toplandı

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Pınarhisar'da Kurtuluş Camisi'nde düzenlenen programla umre kafilesi, Kaymakam Enver Özderin'in katılımıyla kutsal topraklara uğurlandı. KLÜ Yönetim Kurulu da Rektör Prof. Dr. Rengin Ak başkanlığında toplanıp gündem maddelerini karara bağladı.

Pınarhisar'da umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

Kurtuluş Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kaymakam Enver Özderin, umreye gidecek vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda, İlçe Vaizi Abdülkadir Aksu Kur'an-ı Kerim okudu.

Umre kafilesi okunan ilahiler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

KLÜ Yönetim Kurulu Toplantısı

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Yönetim Kurulu Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, üniversitenin akademik ve idari faaliyetlerine ilişkin gündem maddeleri değerlendirildi.

Yürütülen çalışmalar ve gelecek döneme yönelik planlamaların değerlendirildiği toplantıda, üniversitenin gelişimine ve kurumsal işleyişine yönelik konular üzerinde görüşüldü.

Toplantıda, gündem maddeleri karara bağlandı.

Kaynak: AA
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