Pınarhisar'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
Pınarhisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen tatbikatta, öğrencilere deprem ve yangın anında yapılması gereken işlemler hakkında bilgi verildi ve uygulamalar yapıldı.
Pınarhisar ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.
Pınarhisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce, Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen tatbikatta öğrenciler deprem ve yangın anında yapılması gereken işlemler hakkında bilgilendirildi.
Daha sonra senaryo gereği deprem alarmı verildi.
Öğrenciler "çök–kapan–tutun" uygulamasını gerçekleştirdi. Bina tahliye edilirken, öğrencilere yangına müdahale yöntemleri anlatıldı.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel