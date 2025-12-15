Kırklareli'nde belediye işçisini darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, yol kenarında hareketsiz bulunan O.Ç. ağır yaralandı ve 3 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Beylik Mahallesi'nde yol kenarında O.Ç'nin (39) hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ağır yaralandığı belirlenen O.Ç, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Pınarhisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde işçi olduğu öğrenilen O.Ç'yi darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Erhan Baycan - Güncel