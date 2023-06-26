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Pınarhisar'da çatı yangını korkuttu

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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir binanın çatı katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen ikisi çocuk 3 kişi yangından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, yanan çatı havadan görüntülendi.

Pınarhisar'da çatı yangını korkuttu

Dumandan etkilenen ikisi çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir binanın çatı katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen ikisi çocuk 3 kişi yangından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, yanan çatı havadan görüntülendi.

Yangın, önceki gün Pınarhisar Dere Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada evde bulunan 2 kız çocuğu ve babaları dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlerin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenenlerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tolga Keserci - Güncel

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