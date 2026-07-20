Kırklareli'nde çıkan anız yangınında 50 dekar tarım arazisi zarar gördü
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde çıkan anız yangını ekipler tarafından söndürüldü. Yangında 50 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Kaynarca beldesinde hasat edilen tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 50 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Kaynak: AA / Özgün Tiran