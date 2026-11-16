Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Pınarhisar'da 4. Hamsi Festivali'nde ağalık ihalesini 400 bin lirayla Ömer Öztürk aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pınarhisar'da 4. Hamsi Festivali'nde ağalık ihalesini 400 bin lirayla Ömer Öztürk aldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pınarhisar'da 4. Hamsi Festivali ve Yöresel Ürünler Fuarı, Karadenizliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Millet Bahçesi'nde 3 gün sürdü. Konserler ve horon gösterilerinin yapıldığı etkinlikte ağalık ihalesini 400 bin lirayla Ömer Öztürk kazandı.

Pınarhisar ilçesinde 4. Hamsi Festivali ve Yöresel Ürünler Fuarı gerçekleştirildi.

Pınarhisar Karadenizliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen festival, 3 gün sürdü.

Karadeniz kültürünün ve yöresel lezzetlerin tanıtıldığı etkinlikte davul zurna gösterileri, kemençe dinletileri ve horon gösterileri sunuldu. Festival kapsamında Hikmet Cüre, Efe Karagüzel ve Yeşim Civelek konser verdi.

Etkinliğin ikinci gününde etkili olan yağışa rağmen alanı dolduran vatandaşlar, şemsiyeleriyle müziğe eşlik ederek horon oynadı.

Festival kapsamında düzenlenen ağalık ihalesini ise 400 bin lira bedelle Ömer Öztürk kazandı.

Katılımcılara ekmek arası hamsi ve turşu ikram edilen etkinlikte, Karadeniz, Trakya ve Anadolu'nun farklı bölgelerine ait yöresel ürünler de satışa sunuldu.

Dernek Başkanı Ali Aynaoğlu, yaptığı açıklamada, festivali Karadeniz kültürünü yaşatmak ve farklı yörelerden insanları bir araya getirmek amacıyla düzenlediklerini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de17

Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor! 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında

1,5 milyonluk ülke Rusya'ya kafa tutuyor! Kapılar kapanıyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda

Sağanak, kar ve fırtına birden geliyor! İstanbul için tarih verildi
Faruk Peker'den Haluk Bilginer'e çok sert sözler: Nasıl bir nankörlük bu?

İffet'in Cemil'inden Haluk Bilginer'e ağır sözler: Ekmeğini yediğin...
Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler

Genç doktor Pelin'in şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı43

15 bin liralık zam beklentisine darbe! Emekliye yeni formül
Manisa'da çöpe atılan 32 bin lira sahibine teslim edildi

Tonlarca çöpün arasından didik didik arayıp buldular
Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor

Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor
4-1'lik hezimet sonrası Ronaldo sorusu geldi! Jorge Jesus verdiği cevapla alay etti

4-1'lik hezimet sonrası Ronaldo sorusuna verdiği cevapla alay etti