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Kayseri'de uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirildi

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekiplerinin yol uygulamasında bir otomobil ve tırda 5 gram sentetik uyuşturucu, 200 kilogram tütün ve 450 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yol uygulaması yaparak, durdukları araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, bir otomobil ve tırda 5 gram sentetik uyuşturucu, 200 kilogram tütün ve 450 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA / Murat Asil
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