Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen 23. Pınarbaşı Kanyon ve Doğa Sporları Festivali sona erdi.

Pınarbaşı Belediyesince 30 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenen festivalde, Cumhuriyet Meydanı'ndan kortej yürüyüşü düzenlendi. Gençlik ateşi yakılırken, ateş başında canlı müzik programı gerçekleştirildi.

Festival kapsamında ip inişi ve tırmanış eğitimleri, bisiklet yarışı, Ilgarini Mağarası, Valla Kanyonu Burgu Terası ve Ilıca Şelalesi gezileri ile okçuluk eğitimi ve gösterileri yapıldı. Kanyoning ekipleri, Valla ve Horma kanyonlarında parkur geçişleri yaptı.

Festivalde, sanatçılar İbocan ve Gökhan Tepe konser verdi.

Festivalin son gününde Valla Kanyonu'ndan geçişlerini tamamlayarak Cide ilçesine bağlı Hamitli köyünden çıkan kanyoning sporcuları, ilçeye getirildi. Sporcuların uğurlanmasının ardından 23. Pınarbaşı Kanyon ve Doğa Sporları Festivali sona erdi.

Kaynak: AA