Pikapla çarpışan motokurye ağır yaralandı

SİİRT Siirt'te pikapla çarpışan motokurye sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Siirt merkez Kooperatif mahallesi Çeçen Cami önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yemek dağıtımına çıkan 56 AAL 534 plakalı motosiklet sürücüsü Yılmaz D., (35), karşı yönden gelen 56 AN 476 plakalı sürücü ismi öğrenilmeyen pikapla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan kurye, ağır yaralandı. Pikap sürücüsü ise kazada her hangi bir yara almadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kurye, olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.