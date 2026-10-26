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Pezeşkiyan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ile İslam birliğini destekledi

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan yetkililerle İslam ülkelerinin birliğini sağlayacak her mutabakatı desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin dünyaya adalet ve kalkınma modeli sunabileceğini belirtti.

TAHRAN (AA) – İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, "İslam ülkelerinin birliğini sağlayacak her mutabakatı destekliyoruz." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'da, Mekke İttifakı üyesi Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmede Pezeşkiyan, İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, "İslam ülkeleri ortak kapasitelerinden faydalanarak dünyaya adalet ve kalkınma modeli sunabilir. İslam ülkelerinin birliğini sağlayacak her mutabakatı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, bölgedeki işbirliğinin derinleştirilmesi noktasında ciddi bir iradeye sahip olduğunu belirten Pezeşkiyan, "İran, İslam ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırma ve ortak kapasitelerden yararlanma yönündeki adımları ve bölgede birlik, güvenlik ve kalkınmayı güçlendirmeyi sağlayacak her türlü mutabakatı desteklemektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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