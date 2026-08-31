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Pezeşkiyan: Savaş istemiyoruz ama saldırgana kararlı yanıt veririz

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş arayışında olmadıklarını ancak hiçbir saldırganlığa sessiz kalmayacaklarını ve kararlı yanıt vereceklerini söyledi. ABD'nin Lark Adası'na saldırılarına ve İran'ın misillemelerine değinen Pezeşkiyan'ın açıklamaları, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesinde geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin savaş arayışında olmadığını ancak saldırganlara kararlı bir yanıt vereceklerini bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kırgızistan'da düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Bişkek'e hareketinden önce Tahran'daki havalimanında basına açıklama yaptı.

ABD'nin Lark Adası'na saldırılarına ve İran'ın misillemelerine değinen Pezeşkiyan, "Savaş arayışında değiliz ve bu dünyaya şimdiye kadar açıkladığımız net bir mesajdır. Buna karşılık hiçbir saldırganlık karşısında sessiz kalmayacağız ve saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
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