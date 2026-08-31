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Batman'daki Yangında Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

Batman'daki Yangında Ölü Sayısı 3'e Yükseldi
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ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİBatman’ın Gültepe Mahallesi’nde bir spor salonunda çıkan yangında ağır yaralanan 2 çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç (27), tedavi gördüğü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde bir spor salonunda çıkan yangında ağır yaralanan 2 çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç (27), tedavi gördüğü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tunç'un cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Böylece yangında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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