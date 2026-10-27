Pezeşkiyan, Katar Emiri'yle enerji işbirliği ve ikili ilişkileri ele aldı

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İran hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'da bulunan Pezeşkiyan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

Pezeşkiyan ile Al Sani, Tahran ve Doha arasındaki ilişkilerin son durumunu ele alarak, siyasi ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesinin ve mevcut kapasitelerin ikili işbirliği düzeyini artırmak için kullanılmasının önemini vurguladı.

Enerji alanında işbirliği ile ekonomik ve ticari etkileşimlerin geliştirilmesi konularını da görüşen taraflar, gaz ihraç eden ülkeler arasında koordinasyonun güçlendirilmesi için fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA