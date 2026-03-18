Pezeşkiyan: "(İran'da enerji tesislerine saldırı) Dünyayı etkileyecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarının kendilerine ve destekçilerine fayda sağlamayacağını, aksine bunun "tüm dünyayı etkileyebilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabileceğini" belirtti.

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in, İran'ın enerji altyapısına yaptığı saldırılara ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

İran'ın enerji altyapısının hedef alınmasını "şiddetle kınadığını" belirten Pezeşkiyan, "Bu tür eylemler, Amerikan ve Siyonist düşmana ve destekçilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır." ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, İran'da enerji altyapısının vurulmasının durumu daha da karmaşık hale getireceğini belirterek, "(Saldırlar) Tüm dünyayı etkileyebilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
