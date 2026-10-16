Haberler

Pezeşkiyan: Askeri saldırıya uğrayan ülkeler çevre maliyetini tek başına ödememeli

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Erivan'daki BM çölleşme zirvesinde yaptırım uygulanan veya askeri saldırıya maruz kalan ülkelerin çevre maliyetlerini tek başına ödememesi gerektiğini söyledi. Pezeşkiyan, Gazze'deki yıkımın doğa kıyımı olduğunu belirtti.

TAHRAN (AA) – İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, askeri saldırıların çevresel etkilerine dikkati çekerek, "Yaptırım uygulanan veya askeri saldırılara maruz kalan ülkeler, çevre maliyetlerini tek başına ödememelidir." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Ermenistan'ın başkentin Erivan'da düzenlenen BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 17. Taraflar Konferansı'nda (COP17) Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Pezeşkiyan konuşmasında, savaşın sadece insanları hedef almadığını aynı zamanda ormanları yaktığını, su havzalarını yok ettiğini, su ve toprağı kirlettiğini belirterek, "Yaptırım uygulanan veya askeri saldırılara maruz kalan ülkeler, çevre maliyetlerini tek başına ödememelidir." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in bölgede yürüttüğü savaşının sanayi ve enerji tesisleri ile birlikte doğayı korumak için inşa edilen altyapıya zarar verdiğini vurgulayan Pezeşkiyan, bu savaşın aynı zamanda toprak ve suyu da kirlettiğini söyledi.

Pezeşkiyan, İran'a saldırıların doğaya etkisini yalnızca İran ile sınırlı kalmadığını ve saldırılarla birlikte tabiatta meydana gelen kirliliğin sınır tanımadığını söyleyerek, "Zararlar küresel boyutlara ulaşıyor ve uluslararası çözümler gerektiriyor. Gazze'deki yıkım da bunun en büyük örneği. Gazze'de olanlar doğa kıyımı niteliğindedir. Gazze toprağı, yıllarca canlı yaşamına ev sahipliği yapabilecek durumda olmayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti

Ünlü sanatçıdan acı haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de ilkokula silahlı saldırı! 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti

Haberi alan veliler okulun önüne koştu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla atandı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla atandı
İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı

Ne yaptın hocam? 6-0 sonrası dedikleri kriz çıkardı
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor

Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! Kazancını bir ayda 8'e katladı
Drake Bell’den sağlık sigortası isyanı: Sakın oyuncu olmayın

Bir dönemin çocuk yıldızıydı: Sakın oyuncu olmayın
9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı

9.9'luk deprem uyarısı ecel terleri döktürdü! Kabus 8 dakika sürdü
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak

Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Hepsi zorla orduya alınacak