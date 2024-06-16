Peygamber Sevdalıları ve Özgür Kudüs Platformu İsrail'i Protesto Etti

Peygamber Sevdalıları ve Özgür Kudüs Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla kentteki bazı camilerde bayram namazının ardından temsili şeytan taşlama etkinliği düzenledi.

Kurban Bayramı namazını Sultanbeyli Merkez Camisi'nde kılan platform üyeleri, namazın ardından caminin avlusuna temsili darağacı kurdu.

Gruptakiler, buraya astıkları insan maketi üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını yapıştırdı.

Namazdan çıkan bazı vatandaşlar, "Yaşasın küresel intifada", "Kahrolsun İsrail" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atarak darağacına asılan maketi taşladı.

Protesto gösterisi sırasında emniyet güçleri de güvenlik önlemi aldı.

Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler ve Esenler'deki bazı camilerde de düzenlenen "Büyük Şeytan Amerika ve Yavru Şeytan İsrail'i Temsili Taşlama" etkinliği olaysız şekilde sona erdi.