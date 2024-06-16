Üye Girişi
Haberler

Peygamber Sevdalıları ve Özgür Kudüs Platformu İsrail'i Protesto Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bulunan bazı camilerde bayram namazının ardından temsili şeytan taşlama etkinliği düzenleyen Peygamber Sevdalıları ve Özgür Kudüs Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Etkinlikler olaysız bir şekilde sona erdi.

Peygamber Sevdalıları ve Özgür Kudüs Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla kentteki bazı camilerde bayram namazının ardından temsili şeytan taşlama etkinliği düzenledi.

Kurban Bayramı namazını Sultanbeyli Merkez Camisi'nde kılan platform üyeleri, namazın ardından caminin avlusuna temsili darağacı kurdu.

Gruptakiler, buraya astıkları insan maketi üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını yapıştırdı.

Namazdan çıkan bazı vatandaşlar, "Yaşasın küresel intifada", "Kahrolsun İsrail" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atarak darağacına asılan maketi taşladı.

Protesto gösterisi sırasında emniyet güçleri de güvenlik önlemi aldı.

Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler ve Esenler'deki bazı camilerde de düzenlenen "Büyük Şeytan Amerika ve Yavru Şeytan İsrail'i Temsili Taşlama" etkinliği olaysız şekilde sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İstanbul İsrail Güvenlik Politika Güncel Haberler

Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj

Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj

 Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti

Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti

 Diyanet'i karıştıran iddia! Türk hacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bizi çöp gibi götürdüler

Diyanet'i karıştıran iddia! Türk hacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bizi çöp gibi götürdüler

Bakmadan Geçme

Kurban Bayramında Toplu Taşıma Ücretsiz 2024 | 16-17-18-19 Haziran toplu taşıma bedava mı? Bayramda metro, otobüs, vapurlar kaç gün ücretsiz? Kurban Bayramında Toplu Taşıma Ücretsiz 2024 | 16-17-18-19 Haziran toplu taşıma bedava mı? Bayramda metro, otobüs, vapurlar kaç gün ücretsiz? YUMUŞAK KURBAN ETİ KAVURMASI TARİFİ | Lezzetli kavurma nasıl yapılır? Kurban eti mangalda nasıl yumuşak olur? Kurban eti hemen yenir mi, kaç saat dinlenmeli? Diyanete göre kurban eti ne kadar sürede tüketilmeli? YUMUŞAK KURBAN ETİ KAVURMASI TARİFİ | Lezzetli kavurma nasıl yapılır? Kurban eti mangalda nasıl yumuşak olur? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 16 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Kurban kesilirken okunacak dua nedir? Kurban kesilirken niyet nasıl edilir, hangi salavat getirilir? Kurban eti hemen yenir mi, kaç saat dinlenmeli? Diyanete göre kurban eti ne kadar sürede tüketilmeli? Kurban kesmeden önce ne söylenir, nasıl tekbir getirilir? Kurbanlık keserken nelere dikkat edilmelidir? KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINIŞI | Kurban Bayramı namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Bayram namazına nasıl niyet edilir, kaç tekbir alınır? Kurban kesilirken okunacak dua nedir? Kurban kesilirken niyet nasıl edilir, hangi salavat getirilir? Kurban Bayramı özel sektöre 9 gün tatil mi? Kurban Bayramı tatili toplam kaç gün, 9 gün tatil kimleri kapsıyor? Kurban kesmeden önce ne söylenir, nasıl tekbir getirilir? Kurbanlık keserken nelere dikkat edilmelidir? En yeni ve duygusal Babalar Günü mesajları 2024! Anlamlı ve kısa Babalar Günü sözleri neler? Kurban Bayramı özel sektöre 9 gün tatil mi? Kurban Bayramı tatili toplam kaç gün, 9 gün tatil kimleri kapsıyor?
Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı

Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title