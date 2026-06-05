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Anket: 36 ülkenin çoğunluğunda İsrail hakkında "olumsuz" görüşler daha yaygın

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Pew Research'in 36 ülkede yaptığı ankete göre, İsrail'e yönelik olumsuz görüşlerin ortanca değeri yüzde 67 olarak belirlendi. Türkiye'de bu oran yüzde 96'ya ulaşırken, ABD'de yüzde 60, Kanada'da yüzde 65, Avrupa ülkelerinde ise yarıdan fazla oldu. Hindistan dışında çoğu ülkede olumsuz görüşler ağır basıyor.

İsrail'e yönelik "olumsuz" düşüncelerin ABD, Kanada, Avrupa, Avustralya ve Doğu Asya ülkelerinin de içinde bulunduğu birçok ülkede çoğunlukta olduğu ortaya çıktı.

ABD merkezli Pew Research şirketinin 8 Şubat-13 Mayıs'ta her kıtadan 36 ülkede yürüttüğü ankette, 44 bin 657 yetişkin katılımcının İsrail'e ilişkin görüşü alındı.

Anket sonucunda, bu ülkelerde İsrail'e karşı "olumsuz" görüşlere sahip olduğunu söyleyen katılımcıların oranları hesaplandı. Buna göre, bu oranlar arasında ortanca değerin yüzde 67 olduğu belirlendi.

Öte yandan, İsrail'e yönelik "olumlu" düşüncelerin oranlarının ortanca değerin ise yüzde 25 olduğu görüldü.

Olumsuz düşüncelerin en çok Türkiye, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Pakistan gibi ülkelerin yanı sıra Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te olduğu belirlendi.

Türkiye'den katılımcıların yüzde 91'i İsrail hakkında "çok olumsuz", yüzde 5'i "biraz olumsuz" görüş bildirdi.

ABD, Kanada, Avrupa'da İsrail'e karşı "olumsuz" görüşler daha yaygın

Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkelerin dışında da yüksek oranlar gözlemlendi. İsrail'e ilişkin "olumsuz" görüş bildirenlerin oranı ABD'de yüzde 60, Kanada'da yüzde 65 olarak kayda geçti.

Ankete dahil edilen Avrupa ülkelerinin tamamında da olumsuz görüşlerin yüksek olduğu ortaya çıktı.

Hem İsveç hem de İspanya'da katılımcıların yüzde 78'i, İsrail'e karşı "olumsuz" görüşe sahip olduğunu belirtirken, İtalya, Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa'da yetişkinlerin yarısından fazlasının bu ülkeyi "olumsuz" değerlendirdiği ortaya çıktı.

Japonya'da katılımcıların yüzde 83'ü, Avustralya'da yüzde 79'u, Güney Kore'de yüzde 70'i İsrail'e dair "olumsuz" görüşünü ifade etti.

Öte yandan, diğer ülkelerden belirgin şekilde ayrışan Hindistan'daki katılımcıların yüzde 32'sinin İsrail hakkında "olumlu", yüzde 28'inin "olumsuz" düşündüğü görüldü.

Trend verilerinin mevcut olduğu 24 ülkenin 13'ünde 2025'ten bu yana İsrail'e yönelik olumsuz görüşlerin arttığı tespit edilirken olumsuz görüşlerin azaldığı tek ülkenin Yunanistan olduğu belirlendi.

Ülkelerin çoğunluğunda Netanyahu'ya güven az

Ankette, bu 36 ülkedeki katılımcılara ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya dair görüşleri de soruldu.

Ülkelerin çoğunluğunda "Netanyahu'nun dünya meseleleri konusunda doğru şeyi yapacağına dair çok az veya hiç güven" duyanların oranının çoğunlukta olduğu gözlemlendi.

Ankete göre, Kenya ve Filipinler, katılımcıların yarısından fazlasının Netanyahu'ya güven duyduğunu söylediği iki ülke oldu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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