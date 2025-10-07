Petzoo Eurasia Fuarı 8–11 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor

BU yıl 11'inci kez kapılarını açacak olan Petzoo Eurasia Uluslararası Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, 8–11 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuar; kedi, köpek, kuş, akvaryum ve egzotik canlıların bakım ürünleri ve aksesuarlarına; yem ve sağlık ürünlerinden, teknolojik yeniliklere kadar evcil hayvan dünyasının geniş yelpazesini bir araya getiriyor. Dünyanın dört bir yanından üreticiler, distribütörler, ithalatçılar ve sektör profesyonelleri İstanbul'da buluşacak.

Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Asya'dan yoğun ziyaretçi beklenen fuar, katılımcılarına sadece ürün tanıtımı değil, aynı zamanda iş birliği, ihracat fırsatları ve yeni pazar kapıları açmayı de hedefliyor.

210 dan fazla Firma, Yüzlerce Marka, 20'den fazla ülkeden katılımcı ve 35 bin 000'den fazla ziyaretçiyle PETZOO Eurasia 2025, evcil hayvan sektörünü global ölçekte 08/11 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde buluşturuyor

Fuar, 64 yabancı katılımcı ile sektörün önde gelen firmalarını bir araya getiriyor. Rusya, Mısır, Singapur, Yunanistan, Almanya, Japonya, İran, Çin, Polonya, BAE, İtalya, Suudi Arabistan, Belarus, Ukrayna, Vietnam, Romanya, Hollanda, Avustralya, İngiltere, Tayland, Sırbistan ve Belçika gibi 20'den fazla ülkeden gelen katılımcılar, ziyaretçilere global bir bakış açısı sunacak.

Fuar süresince 15 bin 000'in üzerinde sektör profesyoneli ve 20 bin 000'in üzerinde son tüketici, yeni ürünleri keşfetme, iş birliği fırsatları yaratma ve evcil hayvan dünyasındaki en son yenilikleri deneyimleme imkanı bulacak. Katılımcılar, interaktif B2B görüşmelerle ürünlerini tanıtacak; ziyaretçiler ise evcil hayvanlarına dair en güncel ürün ve hizmetleri yakından inceleyebilecek.

Fuarda, evcil hayvanların sağlığından günlük bakımına, beslenmesinden eğitimine, kürk sağlığından yaratıcılığa kadar tüm önemli konular ele alınıyor. Ziyaretçiler, fuar kapsamında düzenlenecek uzman seminerleri ve uygulamalı workshoplarla bir araya gelecek.

Petzoo Fuarları Organizatörü Selçuk Çetin şunları söyledi:

"PETZOO Eurasia 2025, evcil hayvan sektöründe, global iş birliklerinin kurulduğu, inovasyonun ve trendlerin sergilendiği eşsiz bir deneyim alanı. Katılımcılar ürünlerini doğrudan profesyoneller ve son kullanıcılarla buluştururken, ziyaretçiler de evcil dostları için en yeni ürün ve hizmetleri keşfetme fırsatı buluyor. Bu yıl İstanbul, evcil hayvan dünyasının merkezi olacak ve biz, sektörün geleceğini şekillendiren bu büyük buluşmayı gururla ağırlıyoruzEvcil hayvanlarımızın sağlığı ve mutluluğu, doğru bakım, eğitim ve beslenme ile başlar. PETZOO Eurasia 2025'te, hayvan sahipleri ve sektör profesyonelleri, uzmanlardan uygulamalı ve bilgilendirici eğitimler alarak, dostlarıyla daha sağlıklı, uyumlu ve mutlu bir yaşam sürdürebilecekler. Petzoo Eurasia organizatörleri olarak bizler, bu buluşmayı sadece bir fuar değil, evcil hayvan dostlarımız için daha güzel bir dünyanın kurulmasına katkı sağlayan uluslararası bir köprü olarak görüyoruz.

"Evcil hayvan sektöründe faaliyet gösteren, üretim yapan, tedarik sağlayan ya da bu dünyaya ilgi duyan herkesi 8–11 Ekim'de İstanbul'a davet ediyoruz. Burada sergilenecek her ürün, her yenilik, her iş birliği fırsatı aslında onların daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için atılmış bir adımdır."

Petzoo Eurasia'da yer alacak kategoriler ise şöyle sıralandı:

"Sağlık ve Bakım Çözümleri: Deri ve tüy sağlığından yeni tedavi yöntemlerine kadar en güncel veterinerlik ve bakım ürünleri.

"Stil ve Aksesuarlar: Evcil hayvan modasının en yaratıcı tasarımları, süsleme ve boyama teknikleri.

" Teknoloji : Akıllı mama kapları, GPS takip sistemleri ve dijital bakım çözümleri.

"Doğallık ve Sürdürülebilirlik: Organik yemler, çevre dostu oyuncaklar ve geri dönüştürülebilir malzemelerle üretilmiş aksesuarlar."

"Evcil Hayvanlarda Günlük Rutin Bakımlar: Tüy ve cilt sağlığı, diş bakımı, tırnak, kulak ve göz bakımı, egzersiz ve oyun rutinleri.

"Evcil Hayvanlarda Beslenme ve Diyet: Yaşa, ırka ve sağlık durumuna göre doğru mama seçimi, obeziteye karşı bilinçli yaklaşım, vitamin ve mineral dengesi.

"Hayvanlarda İlk Yardım: Solunum, kanama, zehirlenme ve acil durumlarda uygulanabilecek temel ilk yardım teknikleri.

"Köpek Eğitimi: Temel itaat, sosyalleşme, davranış sorunlarının önlenmesi ve pozitif eğitim yöntemleri.

"Handstripping Tekniği ve Kürk Bakımı: Profesyonel tüy bakımı, Alopecia X ve Black Skin Disease gibi sorunların yönetimi.

"Pet Kuaförler ve Evcil Sahipleri İçin Kozmetik Ürün Kullanımı: Şampuan, sprey ve bakım ürünlerinin doğru ve güvenli kullanımı.

"Opawz Boyama Teknikleri ve Geçici Hızlı Süsleme: Evcil dostları sağlıklı ve geçici yöntemlerle renklendirme ve süsleme teknikleri.

"International Happy Catz Show: Kedilerin güzelliği ve zarafetinin uluslararası jüriler tarafından değerlendirildiği özel bir etkinlik."