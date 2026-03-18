Kolombiya lideri Petro, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda Orta Doğu'daki durumu görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki ateşkes ve diyalog kanallarının açılması için ortak çaba önerisinde bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Basın Biriminden yapılan açıklamada, iki liderin 30 dakikayı aşkın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede Petro'nun, başta Orta Doğu'da ateşkesin sağlanması olmak üzere diyalog kanallarının açılması için Fransa ile ortak çaba gösterilmesini önerdiği belirtildi.

Macron'un ise Petro'ya barış çabaları nedeniyle teşekkür ederek öneriyi yerinde bulduğunu ifade ettiği ve çatışmanın sona erdirilmesi için ateşkes ile diyalogun önemine dikkat çektiği kaydedildi.

İki liderin, diyalogu teşvik edecek ve küresel barışa yönelik işbirliğini güçlendirecek ortak bir iletişim metni hazırlanması için dışişleri bakanlıklarının birlikte çalışması konusunda mutabakata vardığı ifade edildi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'daki çatışma ve Venezuela'da ortaya çıkan duruma ilişkin değerlendirmeler hakkında az önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüm. Macron, Orta Doğu'da derhal ateşkes arayışında olacak ve ülke sayısının artırılması konusunda bize yardımcı olacak."

Kaynak: AA / Sinan Doğan
