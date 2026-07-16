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Kolombiya lideri Petro'dan, seçilmiş hükümetin Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma niyetine "sert" tepki

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, seçilmiş halefi Espriella'nın büyükelçiliği Kudüs'e taşıma planını eleştirerek, bunun İslam dünyasına saygısızlık olduğunu söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın, ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması halinde bunun "dünyadaki tüm İslam alemine karşı yapılacak en büyük saygısızlık" olacağını belirtti.

Petro, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Espiella hükümetinin Kolombiya büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma niyetine değindi.

Espiella'yı uyaran Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Kolombiya Büyükelçiliğinin İsrail'den Kudüs'e taşınması, dinlerine Musevilikte olduğu gibi saygı duyulması gereken dünyadaki tüm İslam alemine karşı yapılacak en büyük saygısızlıktır. İsrail ile Filistin'in, ABD ve Mısır'ın desteğiyle imzaladığı barış anlaşmasına saygı duyulmalıdır. Doğu Kudüs, askeri işgal bölgesi değildir. Anayasamız, inanç ve ibadet özgürlüğünü ve barış odaklı bir dış politikayı emretmektedir."

Espriella, Kolombiya'nın, İsrail'in sadık bir müttefiki olacağını vadetmişti

Espriella, seçim kampanyası süresince 7 Ağustos'ta göreve başlamasının ardından İsrail ile diplomatik ilişkileri derhal yeniden tesis edeceğini, karşılıklı vize uygulamasını kaldıracağını ve Kolombiya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

Petro da bu sözlere karşılık İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatarak, "Bir soykırımı destekleyen kişi, kendi ülkesinde de soykırımcı olacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Espriella, seçim kampanyasında Yahudi toplumuyla yaptığı bir görüşmede, seçimi kazanması halinde Kolombiya'nın, İsrail'in sadık bir müttefiki olacağını vadetmişti.

Seçimi az farkla iktidar partisinin adayı sol görüşlü Ivan Cepeda'nın önünde tamamlayan sağcı Espriella, 7 Ağustos'ta görevi mevcut Cumhurbaşkanı Petro'dan devralacak.

Petro, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmişti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

Petro, ülkesinin, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma "suç ortağı olmayacağını" ifade etmiş, 31 Ağustos 2025'te İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklamıştı.

Kolombiya'nın, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından İsrail'in Bogota Büyükelçisi 23 Haziran 2024'te ülkeden ayrılmıştı.

Kolombiya, Ramallah'a büyükelçi atamıştı

Petro'nun, Ramallah'ta Kolombiya Büyükelçiliği açılması yönündeki talimatının ardından dönemin Dışişleri Bakanı Laura Sarabia, 17 Haziran 2025'te, Jorge Ivan Ospina'nın, ülkesinin Ramallah Büyükelçisi olarak atandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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