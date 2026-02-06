Londra polisi harekete geçti, Epstein bağlantılı eski büyükelçinin iki evine baskın

Londra Metropolitan Polisi, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları olduğu bilinen İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iki ayrı adreste arama yapıldığını doğruladı.

İKİ ADRESTE ARAMA YAPILDI

Londra Metropolitan Polisi'nde Yardımcı Komiser Hayley Sewart, yaptığı yazılı açıklamada, merkezi uzman suçlar birimine bağlı ekiplerin Wiltshire ve Camden bölgelerinde bulunan iki adreste arama kararı uyguladığını bildirdi.

Sewart, söz konusu aramaların "kamu görevinde suistimal" suçlamalarına ilişkin yürütülen ve halen devam eden bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

72 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI YOK

Açıklamada, soruşturmanın 72 yaşındaki bir erkekle bağlantılı olduğu kaydedilirken, şu aşamada herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı vurgulandı. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü ifade etti.

EPSTEIN'E "EN İYİ DOSTUM" DİYE HİTAP ETMİŞTİ

ABD'de 9 Eylül 2025 tarihinde ortaya çıkan yazışmalarda, Şubat 2025'te İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği görevine başlayan Mandelson'ın, Epstein'e "En iyi dostum" diye hitap ettiği görülmüştü.

Mandelson'ın Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

75 BİN DOLAR VE UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR

Yazışmaların kamuoyuna yansımasının ardından görevden alınan Mandelson hakkında daha sonra ortaya çıkan belgelerde, eski büyükelçinin Epstein'den 75 bin dolar aldığı belirlendi. Ayrıca, reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğraflarının yayımlandığı bildirildi.

Mandelson ise söz konusu para transferini hatırlamadığını savundu.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Skandalın büyümesi üzerine Peter Mandelson, önce İşçi Partisi üyeliğinden, ardından da Lordlar Kamarası üyeliğinden istifa etti.

STARMER'DAN ÖZÜR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu açıklayarak kamuoyundan özür dilemişti.