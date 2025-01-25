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Trump'ın Savunma Bakanı adayı Hegseth, Senato'dan 1 oyla geçti

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Eski Fox TV sunucusu Pete Hegseth, ABD Senatosu'nda 50 hayır oyuna karşı 51 evet oyuyla Savunma Bakanı olarak onaylandı. Hegseth'in adaylığı cinsel taciz ve alkolle ilgili iddialar nedeniyle tartışmalara neden oldu.

Eski Fox TV sunucusu Pete Hegseth, ABD Senatosu'nda yapılan oylamada 50'ye karşı 51 oyla ABD Savunma Bakanı oldu.

1 OY FARKLA BAKAN OLDU

ABD Kongresinin Senato kanadında Hegseth'in adaylığı onaylandı. Oylama sonucunda 44 yaşındaki Hegseth, 53 koltuk ile Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da, 50 hayır oyuna karşı 51 evet oyuyla ABD'nin yeni Savunma Bakanı oldu.

KIL PAYI KAZANDI

Cumhuriyetçi Partiden Alaska Senatörü Lisa Murkowski, Maine Senatörü Susan Collins ve Kentucky Senatörü Mitch McConnel Hegseth için "hayır" oyu kullanması sonucunda oylama 50-50'de kaldı. Daha sonra Başkan Yardımcısı JD Vance, Hegseth'in lehine oy kullanarak eşitliği bozdu ve Hegseth, Savunma Bakanlığı adaylığını kıl payı kazanmış oldu.

3'ÜNCÜ TRUMP KABİNESİ ÜYESİ

Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'den sonra Senato'dan onay alan 3'üncü Trump kabinesi üyesi olarak kayıtlara geçti.

ADAYLIĞI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Eski asker ve Fox TV sunucusu Hegseth, Başkan Trump tarafından Savunma Bakanlığı'na aday gösterildikten sonra pozisyona yeterli olup olmadığı konusunda tartışmalara neden olmuştu.

Ardından Hegseth'in işe alkollü gitme iddialarının yanı sıra ismi açıklanmayan bir kadının 2017'de California'daki bir otel odasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu polise rapor ettiği ortaya çıkmıştı.

Cinsel taciz iddiasını yalanlayarak olayın "rızaya dayalı" yaşandığını savunan Hegseth, 14 Ocak'ta Senatodaki onay oturumunda bir soruya verdiği yazılı cevapta, kendisini "cinsel saldırıyla suçlayan kadına 50 bin dolar ödediğini" itiraf etmişti.

Hegseth'in ayrıca 2015'te bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün." diye bağırdığı iddia edilmişti.

Trump'ın Savunma Bakanı adayı Hegseth, Senato'dan 1 oyla geçti
Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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