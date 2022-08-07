Peştu müziğinin enstrümanı Rabab yapımı

Müzik aletinin yapımı

Müzik aletinin akordunun yapılması

Khalif Sher ile röportaj Peştuca müziğin en önemli enstrümanlarından biri rabab olarak da bilinen ud benzeri bir müzik aleti olan 'rubab'dır. Afganistan'da müzik aletleri pek çok şehirde yapılmakla beraber genellikle Pahtunhva bölgesinde satılır. Peşaver'deki rubab üreticilerinden Khalif Sher'in aile geleneği olarak devam ettirdiği iş yerine pek çok kişi rubab satın almak için geliyor.