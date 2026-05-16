Nesli tehlike altındaki "Peşmen Navruzu" Doğanşehir'de çiçek açtı

Nesli tehlike altında olduğu için koruma altına alınan endemik Peşmen Navruzu bitkisi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 1600 rakımda çiçek açtı. Yetkililer, bitkiye zarar verenlere 699 bin 245 lira ceza uygulanacağını duyurdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında 2016 yılında koruma altına alınan endemik bitki, Doğanşehir ilçesine bağlı Kelhalil Mahallesi bölgesinde yaklaşık 1600 rakımda ortaya çıktı.

Yer yer kar örtüsünün bulunduğu kayalık alanda açan mor ve sarı tonlardaki çiçekler, doğada görsel şölen oluşturdu.

Yetkililer, Çevre Kanunu kapsamında koruma altındaki bu endemik bitkiye zarar verenlere veya koparanlara 699 bin 245 lira idari para cezası uygulanacağını hatırlatarak, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci
