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Peskov, Kaliningrad uyarısının nükleer silahla ilgili çatışmacı olmadığını açıkladı

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Kaliningrad'ın ablukaya alınması girişimlerinde Rusya'nın nükleer silah kullanılabileceği uyarısının çatışmacı görülmemesi gerektiğini söyledi. Peskov, uyarının Avrupa'daki hızlı silahlanma süreci dikkate alınarak yapıldığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eksklavı Kaliningrad'ın abluka altına alınmasına yönelik girişimlerde Rusya'nın nükleer silah kullanabileceğine ilişkin uyarının "çatışmacı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini" söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaliningrad'ın Rusya'nın en batıdaki bölgesi olduğuna dikkati çekerek, ülkesinin kendi mevzuatı doğrultusunda bölgenin güvenliğini sağlayacağını belirtti.

Bölgenin savunmasına ilişkin nükleer silah kullanılabileceği yönündeki uyarının "çatışmacı nitelikte olmadığını" ifade eden Peskov, açıklamanın Avrupa'daki hızlı silahlanma süreci dikkate alınarak yapıldığını söyledi.

Peskov, Avrupa ülkelerinin büyük bölümünün Ukrayna'ya askeri eğitmen, silah ve mühimmat gönderdiğine işaret ederek, "Bir savaşta taraflardan birinin yanında yer alıyorsanız bunun farklı nitelikte sonuçları olması kaçınılmazdır." dedi.

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kaliningrad bölgesine yönelik olası abluka ya da saldırı girişimine, nükleer silahlar dahil elindeki tüm araçlarla karşılık verebileceği uyarısında bulunmuştu.

Rusya'nın en batıdaki toprağı olan Kaliningrad, 1991'den bu yana eksklav konumunda bulunuyor.

Eksklav ifadesi, bir devletin başka bir devletin araya girmesiyle ana karasıyla bağlantısı kesilmiş topraklarını tanımlamak için kullanılıyor.

Kaynak: AA
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