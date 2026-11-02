Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Peskov, Herson Oleşki'de insani yardım operasyonunun başarıyla yapıldığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Herson bölgesindeki Oleşki'de insani yardım operasyonunun başarıyla gerçekleştiğini bildirdi. Peskov, hazırlıkta tüm taraflar arasındaki koordinasyonu takdir ettiklerini, Amerikan tarafı ve Melania Trump'a minnettar olduklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde insani yardım operasyonunun başarıyla gerçekleştiğini belirterek, "Operasyonun hazırlık sürecinde tüm taraflar arasında sağlanan koordinasyon düzeyini takdir ediyoruz." dedi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde yapılan insani yardım operasyonunu değerlendiren Peskov, "İnsani operasyon başarıyla gerçekleşti. Operasyonun hazırlık sürecinde tüm taraflar arasında sağlanan koordinasyon düzeyini takdir ediyoruz. Bu bağlamda, Amerikan tarafı ve (ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi) Melania Trump'a minnettarız." diye konuştu.

Peskov, buna benzer insani operasyonların diğer bölgelerde de yapılması ihtimaline dair ise "Şimdilik benzer operasyon için plan yok. Elbette, her bir durumda insanların çıkarları ve güvenliğinin sağlanması, ihtiyaçlarının karşılanması öncelikli olacak." ifadelerini kullandı.

Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafının bu operasyonu ordunun yeniden gruplandırılması için kullandığını savundu.

"Ekonomik büyüme merkezleri, Avrupa'dan ziyade Küresel Güney'de bulunuyor"

"ABD'nin, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını desteklediği" yönündeki iddiaya ilişkin Peskov, "Bu aşamada bundan söz etmek pek mümkün değil. Sahadaki durum, bu tür planların uygulanmasının mümkün olmadığını gösteriyor. Ancak gelecekte ne olacağını göreceğiz. Her şey alıcıların isteğine ve tedarikçilerin imkanlarına bağlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, dünyadaki ekonomik büyüme merkezlerinin Avrupa'dan ziyade Küresel Güney'de bulunduğuna dikkati çekti.

"Rusya'nın TDT'nin çalışmalarına katılması mantıklı olacak"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, "Rusya'nın da Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) katılması için adımlar atılması gerektiği" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, resmi bir davetin gelmediğini, bu konunun Kazakistan ile temaslarında gündeme geleceğini söyledi.

Peskov, "Rusya'da kökleri Türk olan halkların yaşadığı çok sayıda bölge bulunuyor. Dolayısıyla Rusya'nın TDT'nin çalışmalarına katılması mantıklı olacak. Burada, Rusya'nın belirli bölgelerinin değil, Rusya'nın katılması söz konusudur." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Rusya, ABD ve Çin liderlerinin, Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelip gelmeyeceği konusunda net bilgi olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA
Ayın Biri Kilisesi'nde dilek kuyruğu! Vatandaşlar akın etti

Bu görüntü dün İstanbul'da kaydedildi!
Market zincirine akılalmaz siber saldırı! Dolapları 50 dereceye çıkardılar

Dev market zincirine gece yarısı şoku
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de akılalmaz olay! Kendi cinsel organını kesip ateşe verdi

Anne evinde dehşet anları! Cinsel organını kesip ateşe verdi
Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri infilak etti! İran ABD'yi suçladı

Hürmüz Boğazı'nda peş peşe patlamalar
İBB Meclisi'nde dengeler değişecek mi? DEM Parti'den açıklama var

İBB el değiştirecek mi? DEM Parti'den açıklama var
Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri

Kavga, olay ne ararsan var! Conceiçao'nun bilinmeyenleri bu haberde
Nereden nereye! Sana ne oldu böyle Süle?

Kim olduğunu öğrenenler "Sana ne oldu böyle?" demeden edemiyor
Hırsızın çaldığı gümüşü 45 bin liraya geri satın aldı! Adana'daki 115 kiloluk soygunda ikinci tutuklama

Çalınan gümüşünü kuyumcuda gördü, 45 bin liraya geri satın aldı
Hindistan'da okulda dehşet! 8 yaşındaki çocuk 6 yaşındaki kızı öldüresiye dövdü

Okulda dehşet! 8 yaşındaki çocuk, küçük kızı öldüresiye dövdü