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Peskov, güvenlik anlaşması olmazsa Rusya'nın hedeflerine güçle ulaşacağını söyledi

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Peskov, güvenlik anlaşması olmazsa Rusya'nın hedeflerine güçle ulaşacağını söyledi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ile güvenlik anlaşması sağlanamazsa Rusya'nın hedeflerine güç kullanarak ulaşacağını söyledi. Peskov, barış için gerçek çaba yoksa Ukrayna krizi ve Avrupa güvenlik mimarisi görüşmelerinin anlamsız olacağını belirtti.

MOSKOVA, 16 Kasım (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ile bir güvenlik anlaşmasına varılamaması halinde Rusya'nın hedeflerine güç kullanarak ulaşacağını söyledi.

Peskov pazar günü yerel basına yaptığı açıklamalarda, barışın tesisine yönelik gerçek bir çaba bulunmaması halinde Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasına ve Avrupa'da bir güvenlik mimarisi oluşturulmasına ilişkin görüşmelerin anlamsız olacağını belirtti.

Peskov, "Elbette bir aşamada bunun Avrupalılarla görüşülmesi gerekecek. Ancak gerçekten barış istemiyorlarsa bunun bir anlamı olmayacaktır" dedi.

Peskov daha önce TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Avrupalı müzakerecilerin henüz Rusya ile temasa geçme girişiminde bulunmadığını söylemişti.

Rusya, ABD ve Ukrayna'nın katılımıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen iki günlük üçlü görüşmeler, ateşkes, toprak anlaşmazlıkları veya uzun vadeli güvenlik garantilerine yönelik herhangi bir anlaşma açıklanmadan çarşamba günü sona ermişti.

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Jared Kushner ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın müzakerelerin bir sonraki turunu Avrupalı ortakları da kapsayacak şekilde genişletme konusunda uzlaştığını belirtti. Kushner, bu adımın toprak meselelerinin yanı sıra savaş sonrası döneme yönelik daha kapsamlı Avrupa güvenlik düzenlemelerinin de ele alınmasına imkan sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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