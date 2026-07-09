Rusya: ABD'nin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımında yanılgı var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımında yanılgı olduğunu belirterek, "Gerginliğin artırılması yoluyla barışçıl çözüme ulaşılabileceği konusunda yanılgı var. Gerilimin tırmanması, devam eden özel askeri operasyonun süresini uzatacak." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Trump'ın, "Kiev'in Rusya'daki altyapı tesislerine yönelik saldırılarının gerginliği artırdığı ancak barış sürecini hızlandırabileceği" yönünde açıklama yaptığına dikkati çeken Peskov, şunları kaydetti:

"Beyaz Saray yönetiminin bazı şeyleri yanlış anladığını görüyoruz. Gerginliğin artırılması yoluyla barışçıl çözüme ulaşılabileceği konusunda yanılgı var. Bu yanlış bir görüş. Kiev rejimi altyapımıza ne kadar çok saldırırsa, Ukrayna'da güvenlik bölgesini o kadar çok genişleteceğiz. Dolayısıyla ileride gerilimin tırmanması, devam eden özel askeri operasonun süresini uzatacak. Bunun ne ölçüde olacağını net şekilde söyleyemeyiz. Ancak bu, güvenlik veya tampon bölgesini genişletmeye bizleri zorlayacak. Gerginliğin artırılması ve bu yöndeki eylemler, barış sürecine katkıda bulunmayacak."

Peskov, ABD'nin Ukrayna üzerindeki hava sahasını güvenlik garantisi olarak kapatması ihtimaline ilişkin ise "Bu konudaki açıklama yeni yapıldı. Daha önce kimse hava sahasını kapatma konusunu görüşmedi. Her halükarda, burada NATO ülkesine ait silahlı kuvvetlerin Ukrayna topraklarında faaliyette bulunması söz konusudur. Özel askeri operasyon tam olarak buna karşı yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemlerinin üretimi için lisans vermesi ihtimalini de değerlendiren Peskov, ABD tarafının Ukrayna'ya silah ve askeri teknoloji tedarik etmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Peskov, "Görüş ayrılıklarımız var. ABD'nin yaklaşımda ikilik var. Ancak ABD, Avrupalıların aksine hala krizin barışçıl çözümüne yönelik girişimlerde bulunuyor. Amerikalılar, bazen yanlış adımlar atsa da istekleri samimi. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Amerikalıların, zorluklara rağmen İran'la ilgili durumu çözdükten sonra Ukrayna krizinin çözümüne döneceklerini umuyoruz." diye konuştu.

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonda arayacağını bildirdiğini anımsatan Peskov, bu konuda herhangi bir gelişme olmadığını belirtti.

Peskov, "Putin, her zaman görüşmeye hazır. Putin ile Trump arasındaki diyalog yapıcı. Putin diyaloğa açık." dedi.