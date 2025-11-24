Peşaver'de Canlı Bomba Saldırısı: 6 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

(ANKARA) - Pakistan'ın Peşaver kentinde üç canlı bomba tarafından bir paramiliter kuvvetin karargahına düzenlenen saldırıda en az üç güvenlik görevlisi ve üç sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırganlardan ikisi vurularak etkisiz hale getirildi, güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, üç canlı bomba, Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir paramiliter kuvvetin karargahına saldırdı. Saldırıda en az üç güvenlik görevlisi ve üç sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Dawn gazetesi, Federal Asayiş Kuvvetleri (FC) karargahına yönelik saldırının bu sabah gerçekleştiğini ve saldırganlardan birinin kompleksin kapısında bombayı patlattığını bildirdi. Diğer iki saldırgan, içeri girmeye çalıştı ancak vurularak öldürüldü.

Gazete, saldırıda yaralananların, Peşaver'deki Lady Reading Hastanesi'ne kaldırıldığını kaydetti. Hastane sözcüsü, yaralıların durumunun stabil olduğunu bildirdi. Gazete ayrıca, hem hastanede hem de Khyber Eğitim Hastanesi'nde acil durum ilan edildiğini aktardı.

Peşaver Başkent Polis Yetkilisi Mian Saeed Ahmad, gazeteye verdiği demeçte, "Başlangıçta üç militan karargaha saldırmaya çalıştı. Bir intihar bombacısı kapıda kendini patlattı, diğer ikisi içeri girmeye çalıştı fakat FC personeli tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

Ahmad, saldırının gerçekleştiği sırada karargah içindeki açık alanda sabah töreni için çok sayıda güvenlik görevlisinin bulunduğunu belirtti. Ahmad, "Bugünkü saldırıya karışan teröristler yürüyerek gelmişti ve tören alanına ulaşamadılar. Kuvvetlerimizin zamanında müdahalesi daha büyük bir trajediyi önledi" dedi.

Dunya News internet haber sitesi, hayatını kaybeden üç FC görevlisinin kapıda görevli olduğunu ve patlamada öldüğünü belirtti.

Pakistan medyasına konuşan ismi açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi, "bölgenin kordon altına alındığını" söyledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Peşaver'deki saldırıyı kınadı ve güvenlik güçlerinin "zamanında" müdahalesini överek, "Bu olayın failleri en kısa sürede tespit edilmeli ve adalet önüne çıkarılmalıdır. Pakistan'ın bütünlüğüne saldıran teröristlerin kötü niyetlerini boşa çıkaracağız" dedi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari de saldırıyı "güçlü bir şekilde" kınadı. Zerdari, sosyal medyadan yaptığı yaptığı paylaşımda, "içten taziyelerini" sundu ve güvenlik güçlerinin cesaretini övdü.

Öte yandan, saldırıyı şu ana kadar hiçbir grup üstlenmedi.