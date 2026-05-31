Pes: Ankara'da Binlerce Yurttaş Demokrasiyi Savunmak İçin Sokaklara Döküldü

(ANKARA) - Avrupa Sosyalist Partisi'nden (PES) Özgür Özel'in dün Ankara'daki programına ilişkin yapılan açıklamada, " Ankara'da binlerce vatandaş demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğünü savunmak için sokaklara döküldü" denildi.

PES, dün CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Ankara İl Başkanlığı önündeki programına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara'da binlerce yurttaş demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğünü savunmak için sokaklara döküldü. CHP, demokratik olarak seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ve Türkiye'de demokratik değerler uğruna barışçıl bir şekilde mücadele eden herkes ile tam dayanışma içindeyiz."

Kaynak: ANKA
