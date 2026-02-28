Peş peşe saldırıların ardından Tahran! Resmen çukur oluştu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava operasyonu başlatmasının ardından Tahran’da art arda patlamalar yaşandı. Saldırıların özellikle stratejik noktaları hedef aldığı belirtilirken, patlama seslerinin kentin farklı bölgelerinden duyulduğu aktarıldı.

SALDIRI SONRASI TAHRAN

Mehr Haber Ajansı'nın yayınladığı görüntülerde, hedef alınan bölgede büyük çaplı yıkım oluştuğu görüldü. Bir noktada oluşan dev çukur, saldırının şiddetini ortaya koydu. Çevredeki binalarda da hasar meydana gelirken, enkaz parçalarının geniş bir alana yayıldığı dikkat çekti.

TAHRAN'IN KALBİNDE 3 PATLAMA SESİ

ABD ve İsrail, İran'a karşı saldırı başlattı. İsrail basını, İran'ın başkanlık sarayı ve hükümet yerleşkesinin hedef alındığını, bazı önemli isimlerin evlerine suikast saldırısı düzenlediğini duyurdu. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'ın merkezinde 3 patlama sesi yankılandı. Üniversite caddesi ve Cumhuri bölgesine birkaç füze isabet etti. İlerleyen dakikalarda Tahran'ın kuzeyinde 2 patlama daha yaşandı.

İRAN: İSRAİL VE ABD'NİN ORTAK SALDIRISI

İran, saldırıların İsrail ve ABD'nin ortaklığında gerçekleştiğini ve Tahran, İsfahan, Kum, Kereç ile Kirmanşah'ın hedef alındığını duyurdu. İran dini lideri Hamaney'in Tahran'da olmadığı, güvenli bir noktaya götürüldüğü açıklandı. İran medyası, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da ABD'nin saldırısında zarar görmediğini duyurdu.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları, ABD-İsrail saldırılarına karşı "işgal altındaki topraklara yönelik" geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırısı başlattıklarını duyurdu. İsrail ordusu da yapılan bu saldırıları doğruladı.

"SALDIRILAR EN AZ 4 GÜN SÜRECEK"

İsrailli bir yetkili, saldırıların en az 4 gün süreceğini öne sürdü. Yetkiliye göre, ABD ile ortaklaşa gerçekleştirilen saldırılar, İran rejimine ait yerleri ve askeri tesisleri hedef aldı.