Pervari'de Heyelandan Kapanan Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
Siirt'in Pervari ilçesinde aşırı yağışlar sonucu kapanan Keskin köyü yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları ile yeniden ulaşıma açıldı.
Siirt'in Pervari ilçesinde heyelandan kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Keskin köyü yolu aşırı yağışlardan dolayı oluşan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel