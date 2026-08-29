Peru'da Lima ve Callao'da 60 Gün Olağanüstü Hal

LIMA, 29 Ağustos (Xinhua) -- Peru hükümeti, artan suç ve şiddet olaylarıyla mücadele etmek amacıyla başkenti de içine alan Lima Metropol Bölgesi ile komşu Callao eyaletinde 60 günlük olağanüstü hal ilan etti.

Uygulama resmi gazetede yayımlanan bir kararnameyle cuma günü yürürlüğe girdi.

Ülkenin polis birimleri, olağanüstü hal kapsamında istihbarat bilgileri, suç haritaları ve istatistiklere dayanarak müdahale alanlarını belirleyecek.

Kararname ayrıca konut dokunulmazlığı, seyahat özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü gibi bazı anayasal hakların kısıtlanmasını veya askıya alınmasını öngörüyor.

Dini, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere geniş katılımlı halka açık etkinliklerin düzenlenmesi için önceden izin alınması gerekecek.

Kaynak: Xinhua