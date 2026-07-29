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Peru'nun yeni Devlet Başkanı Keiko Fujimori yemin ederek göreve başladı

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LİMA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Peru'nun başkenti Lima'daki Ulusal Kongre'de konuşma yapan Keiko Fujimori, 28 Temmuz 2026. Keiko Fujimori, salı günü düzenlenen yemin töreninin ardından Peru'nun yeni Devlet Başkanı olarak göreve başladı.

LİMA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Peru'nun başkenti Lima'daki Ulusal Kongre'de konuşma yapan Keiko Fujimori, 28 Temmuz 2026.

Keiko Fujimori, salı günü düzenlenen yemin töreninin ardından Peru'nun yeni Devlet Başkanı olarak göreve başladı. (Fotoğraf: Peru Kongresi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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