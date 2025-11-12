Peru ile Diplomatik İlişkilerin 75. Yıldönümü Kutlaması

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Lima'da Peru Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Félix Denegri ile değerlendirmede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıldönümüne atıfla, ikili işbirliğini daha da ilerletme imkanları ve bölgesel konular ele alındı. Büyükelçi Gümrükçü ziyaret vesilesiyle ayrıca, Bakanlığın Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen eğitim programına katılan Perulu diplomatlara sertifikalarını takdim etti.