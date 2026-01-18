Haberler

Peru'da Suç Oranındaki Artış Nedeniyle Olağanüstü Hal Süresi Uzatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Peru'da suç ve organize suç faaliyetlerini önlemek amacıyla Lima ve Callao'daki olağanüstü hal 30 gün, Tumbes, Zarumilla, Trujillo ve Viru'daki olağanüstü hal ise 60 gün uzatıldı. Yetkililer bazı anayasal hakları geçici olarak kısıtlama yetkisine sahip olacak.

LİMA, 18 Ocak (Xinhua) -- Peru'da hükümet, suç ve organize suç faaliyetlerini önlemek için Lima ve komşu liman kenti Callao'da ilan edilen olağanüstü halin süresini 30 gün uzattı.

Kabine, kuzeydeki Tumbes ve Zarumilla kentleri ile La Libertad bölgesindeki Trujillo ve Viru kentlerinde de olağanüstü halin süresinin 60 gün uzatılmasını onayladı.

Kararnameye göre yetkililer kişisel özgürlük, konut dokunulmazlığı, toplanma ve seyahat özgürlüğü ile ilgili anayasal hakları geçici olarak kısıtlayabilecek. Polis ise silahlı kuvvetlerin desteğiyle iç güvenliği denetlemeye devam edecek.

Hükümet, olağanüstü halin süresinin uzatılmasının kamu güvenliğini güçlendirmeyi ve yüksek riskli bölgelerdeki suç olaylarını azaltmayı amaçlayan daha geniş bir güvenlik stratejisinin parçası olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti

Çaya düşen otomobilde acı haberler art arda geldi
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak