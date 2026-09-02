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Peru'da El Nino riskine karşı 23 bölgede olağanüstü hal ilan edildi

Peru'da El Nino riskine karşı 23 bölgede olağanüstü hal ilan edildi
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Peru hükümeti, El Nino kaynaklı şiddetli yağışların oluşturduğu yüksek risk nedeniyle ülke genelinde 23 bölgedeki 893 ilçede 60 günlük olağanüstü hal ilan etti. Resmi gazetede yayımlanan kararname, aşırı yağışların etkilerini önlemeyi ve azaltmayı hedefliyor. Bölgesel yönetimler, Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü koordinasyonunda müdahale planlarını uygulayacak ve önlemler iklim tehdidine göre güncellenebilecek.

LİMA, 2 Eylül (Xinhua) -- Peru hükümeti, El Nino kaynaklı şiddetli yağışların oluşturduğu risk nedeniyle 23 bölgedeki 893 ilçede 60 günlük olağanüstü hal ilan etti.

Ülkenin resmi gazetesi El Peruano'da salı günü yayımlanarak yürürlüğe giren kararname, önümüzdeki aylarda görülebilecek aşırı yağışların oluşturduğu "çok yüksek riski" önlemeyi ve azaltmayı amaçlıyor.

Kararname uyarınca bölgesel yönetimler, ilgili bakanlıkların, kamu kurumlarının ve özel kuruluşların desteğiyle, Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü'nün teknik koordinasyon ve denetimi altında müdahale planlarını hayata geçirecek.

Alınacak önlemlerin iklim tehdidiyle doğrudan bağlantılı olması gerektiğine dikkat çeken kararnameye göre, söz konusu önlemlerde süreç içerisindeki güvenlik ihtiyaçları ve teknik raporlara göre ayarlamalara gidilebilecek.

Kaynak: Xinhua
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