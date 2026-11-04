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Peru, El Nino'nun tetiklediği yağış riskine karşı 1.380 ilçede 60 gün OHAL ilan etti

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Peru, El Nino'nun tetiklediği yağış riskine karşı 1.380 ilçede 60 gün OHAL ilan etti
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Peru, El Nino kaynaklı şiddetli yağışların oluşturduğu risk nedeniyle 1.380 ilçede 60 günlük olağanüstü hal ilan etti. Kararnameyle bölgesel ve yerel yönetimler, Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü'nün desteği ve denetiminde afet risklerini azaltmaya yönelik acil önlemler uygulayacak.

LİMA, 4 Kasım (Xinhua) -- Peru, El Nino kaynaklı şiddetli yağışların oluşturduğu risk nedeniyle 1.380 ilçede 60 günlük olağanüstü hal ilan etti.

Ülkenin resmi gazetesi El Peruano'da salı günü yayımlanarak yürürlüğe giren kararname uyarınca bölgesel ve yerel yönetimler, Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü'nün teknik desteği ve denetimi altında, ilgili bakanlıklar ile kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği içinde koordineli acil durum önlemleri uygulayacak.

Alınacak önlemler afet risklerini azaltmak, acil durumlara müdahale etmek ve risk altındaki toplulukları korumak adına yürütülecek acil çalışmaları kapsayacak.

Olağanüstü hal kararı, Sivil Savunma Enstitüsü'nün 30 Ekim tarihli değerlendirmesine dayanıyor. Değerlendirmede, belirli bölgelerin şiddetli yağış beklentisi nedeniyle yüksek risk altında olduğu belirtilmişti.

Enstitü, El Nino'nun kıyı bölgelerinde etkili olmaya devam etmesi ve orta ekvatoral Pasifik'teki gelişimi nedeniyle şiddetli yağış ihtimalinin ciddi oranda artabileceğine dikkat çekerek risk altındaki bölgelere acil müdahale edilmesi gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua
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