Üye Girişi
Haberi Paylaş

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo savcılığa çağrıldı

Güncel Haberler

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, kendisine yönelik suçlamalara yanıt vermek üzere savcılığa çağrıldı.

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, kendisine yönelik suçlamalara yanıt vermek üzere savcılığa çağrıldı. Castillo, PetroPeru davası ve Mariano Gonzales'in İçişleri Bakanlığı görevinden alınması gibi konularda ifade veriyor. Başkent Lima'daki savcılık binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alınırken Castillo destekçileri ve karşıtları, pankart ve sloganlı protesto düzenledi.

Kaynak: AA / Eduardo Amat Y León - Güncel

İçişleri Bakanlığı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title