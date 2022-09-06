Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo savcılığa çağrıldı
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Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, kendisine yönelik suçlamalara yanıt vermek üzere savcılığa çağrıldı.
Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, kendisine yönelik suçlamalara yanıt vermek üzere savcılığa çağrıldı. Castillo, PetroPeru davası ve Mariano Gonzales'in İçişleri Bakanlığı görevinden alınması gibi konularda ifade veriyor. Başkent Lima'daki savcılık binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alınırken Castillo destekçileri ve karşıtları, pankart ve sloganlı protesto düzenledi.
Kaynak: AA / Eduardo Amat Y León - Güncel