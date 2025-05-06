Peru'da Yasa Dışı Madencilikle İlgili Olaylar Sonrası Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Peru'da yasa dışı madencilikle bağlantılı bir grup tarafından kaçırıldıktan sonra öldürülen 13 madenci nedeniyle hükümet, Pataz kasabasında sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Devlet Başkanı Dina Boluarte, başkent Lima'daki hükümet sarayında yaptığı açıklamada, suç örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla yeni güvenlik önlemlerini devreye soktuklarını duyurdu.

Boluarte, silahlı kuvvetlere kapsamlı talimatlar verdiğini belirterek, "Pataz'da yaşanan trajik olayın ardından, kasabada akşam 18.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdik." dedi.

Bölgede bir askeri üs kurulacağını ve tüm madencilik faaliyetlerinin 30 gün boyunca askıya alındığını açıklayan Boluarte, "Suç örgütlerine göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Boluarte, Kongre'den "şehir terörizmi" ne karşı yasal düzenlemeler yapılmasını talep edeceklerini belirterek, "Yürütme bu vahşi saldırılara sessiz kalmayacak. Artık harekete geçmeliyiz." diye konuştu.

Başbakan Gustavo Adrianzen de hükümetin üzerine düşeni yapacağını vurgulayarak, ulusal polisin bölgede kapsamlı operasyonlar yürüttüğünü söyledi.

Peru'nun kuzeyinde, yasa dışı madencilikle bağlantılı silahlı bir grup tarafından bir hafta önce kaçırılan 13 madencinin dün cesetleri bulunmuştu.

La Libertad bölgesinde bulunan cesetlerin elleri bağlı ve başlarına sıkılan tek kurşunla öldürüldükleri tespit edilmişti.