Peru'da Olağanüstü Hal İlan Edildi

MEKSİKO, 22 Ekim (Xinhua) -- Peru Cumhurbaşkanı Jose Jeri, kamu güvenliğinde kötüye gidişi önlemek üzere başkent Lima ve komşu Callao bölgesinde 30 günlük olağanüstü hal ilan etti.

Jeri, salı günü ulusa sesleniş konuşmasında Bakanlar Kurulu'nun onayladığı olağanüstü hal kararnamesinin salı günü gecesi yarısı itibarıyla yürürlüğe gireceğini söyledi.

"Suçla mücadelede savunma durumundan saldırı durumuna geçiyoruz. Bu mücadele, milyonlarca Perulu'nun huzuru, sükunet ve güvenini geri kazanmamızı sağlayacak" diyen Jeri, son yıllarda Peru'da suç oranının orantısız şekilde arttığını kaydetti.

Jeri, "Artık buna son veriyoruz. Bugün Peru'da güvensizlikle mücadele tarihini değiştirmeye başlıyoruz" diye konuştu.

Jeri, eski Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin Kongre tarafından görevden alınmasının ardından 10 Ekim'de Peru'nun yeni cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.