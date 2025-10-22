Haberler

Peru'da Olağanüstü Hal İlan Edildi

Peru Cumhurbaşkanı Jose Jeri, başkent Lima ve Callao bölgesinde 30 günlük olağanüstü hal ilan ederek güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. Jeri, suç oranlarının yükseldiğini belirterek, bu durumu sona erdirmek amacıyla savunma durumundan saldırı durumuna geçtiklerini ifade etti.

MEKSİKO, 22 Ekim (Xinhua) -- Peru Cumhurbaşkanı Jose Jeri, kamu güvenliğinde kötüye gidişi önlemek üzere başkent Lima ve komşu Callao bölgesinde 30 günlük olağanüstü hal ilan etti.

Jeri, salı günü ulusa sesleniş konuşmasında Bakanlar Kurulu'nun onayladığı olağanüstü hal kararnamesinin salı günü gecesi yarısı itibarıyla yürürlüğe gireceğini söyledi.

"Suçla mücadelede savunma durumundan saldırı durumuna geçiyoruz. Bu mücadele, milyonlarca Perulu'nun huzuru, sükunet ve güvenini geri kazanmamızı sağlayacak" diyen Jeri, son yıllarda Peru'da suç oranının orantısız şekilde arttığını kaydetti.

Jeri, "Artık buna son veriyoruz. Bugün Peru'da güvensizlikle mücadele tarihini değiştirmeye başlıyoruz" diye konuştu.

Jeri, eski Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin Kongre tarafından görevden alınmasının ardından 10 Ekim'de Peru'nun yeni cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
